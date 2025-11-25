DAX23.258 +0,1%Est505.537 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.729 -1,1%Euro1,1534 +0,1%Öl63,20 -0,3%Gold4.132 -0,1%
Kursverlauf

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Dienstagmittag im Minusbereich

25.11.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE. Zuletzt fiel die Vonovia SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 25,81 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
25,78 EUR -0,42 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vonovia SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 25,81 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE-Aktie bis auf 25,71 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 562.308 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 24,29 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie.

Nach 1,22 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,25 EUR je Vonovia SE-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,58 EUR an.

Am 05.11.2025 legte Vonovia SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,80 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Vonovia SE am 19.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Vonovia SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Vonovia SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Vonovia SE BuyUBS AG
05.11.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

