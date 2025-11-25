Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verzeichnet am Nachmittag Verluste

DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.850 -0,1%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,09 -2,0%Gold4.135 -0,1%
25.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Vonovia SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 25,77 EUR ab.

Das Papier von Vonovia SE befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 25,77 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE-Aktie ging bis auf 25,64 EUR. Mit einem Wert von 26,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.105.187 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 32,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE-Aktie 24,49 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,03 EUR am 26.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,75 Prozent.

Nach 1,22 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,25 EUR je Vonovia SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,58 EUR.

Vonovia SE veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,09 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Vonovia SE am 19.03.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Vonovia SE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2027 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vonovia SE-Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen