Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

29.08.25 16:10 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Der Vonovia SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 27,70 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 27,70 EUR. Bei 27,67 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,96 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 925.942 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 18,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Abschläge von 13,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Vonovia SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,25 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE-Aktie bei 34,80 EUR.

Vonovia SE veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Vonovia SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Vonovia SE am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 2,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

