Vossloh Aktie News: Vossloh fällt am Mittag

Vossloh im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 84,40 EUR ab.

Die Vossloh-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 84,40 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Vossloh-Aktie bei 84,20 EUR. Bei 85,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.802 Vossloh-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 52,19 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh-Aktie wird bei 85,00 EUR angegeben.

Am 24.07.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 331,50 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 292,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Vossloh.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 4,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Was Analysten von der Vossloh-Aktie erwarten

Vossloh-Aktie mit Abgaben: Jefferies senkt Vossloh auf 'Hold' - Ziel hoch auf 95 Euro

Vossloh-Aktie steigt: Erwartungen beim operativen Ergebnis übertroffen - Prognose bestätigt