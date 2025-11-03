Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 79,50 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 79,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 79,30 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.485 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 49,25 Prozent Luft nach unten.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 30.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 0,74 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 325,90 Mio. EUR im Vergleich zu 298,70 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 3,42 EUR je Aktie aus.

