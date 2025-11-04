DAX23.781 -1,5%Est505.607 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.271 -2,4%Euro1,1514 -0,1%Öl63,96 -1,4%Gold3.996 -0,1%
Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag in Rot

04.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 76,50 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Vossloh-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 76,50 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 76,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 77,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 290 Vossloh-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (95,10 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 47,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Vossloh im vergangenen Quartal 325,90 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vossloh 298,70 Mio. EUR umsetzen können.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,39 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
