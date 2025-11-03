Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 78,80 EUR.

Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 78,80 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Vossloh-Aktie bei 78,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.830 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh-Aktie wird bei 86,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 30.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,11 Prozent auf 325,90 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 298,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,42 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

