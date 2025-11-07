DAX23.605 -0,5%Est505.586 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.173 -0,7%Euro1,1549 ±0,0%Öl64,25 +1,1%Gold4.005 +0,7%
Kurs der Vossloh

Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Vormittag tiefer

07.11.25 09:22 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Vormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 70,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
69,50 EUR -0,70 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 70,10 EUR. Im Tief verlor die Vossloh-Aktie bis auf 69,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 69,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.618 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 26,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,35 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 42,44 Prozent Luft nach unten.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,75 EUR.

Vossloh veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,62 EUR, nach 0,74 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent auf 325,90 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 298,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.03.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Unter Druck

Vossloh-Aktie: Experten empfehlen Vossloh im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Vossloh-Aktie im Plus: Umsatz und operativer Gewinn stärker als erwartet verbessert

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Vossloh HoldWarburg Research
31.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
