24.000er-Marke im Blick: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

06.11.25 09:22 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 71,10 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 71,10 EUR. Die Vossloh-Aktie sank bis auf 71,00 EUR. Bei 71,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.008 Stück gehandelt.

Bei 95,10 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 25,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,25 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,21 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vossloh-Aktie bei 84,75 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 30.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 325,90 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 298,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Vossloh HoldWarburg Research
31.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
