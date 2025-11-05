Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 72,00 EUR abwärts.

Die Vossloh-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 72,00 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,10 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.597 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,08 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 43,96 Prozent sinken.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,17 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vossloh-Aktie bei 84,75 EUR.

Am 30.10.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent auf 325,90 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 298,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 3,37 EUR im Jahr 2025 aus.

