Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag tiefrot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 6,4 Prozent auf 73,60 EUR abwärts.

Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 6,4 Prozent bei 73,60 EUR. Das Tagestief markierte die Vossloh-Aktie bei 73,20 EUR. Bei 77,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 30.129 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 95,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Mit einem Zuwachs von 29,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,18 Prozent.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 EUR je Vossloh-Aktie. Analysten bewerten die Vossloh-Aktie im Durchschnitt mit 84,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 30.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 0,74 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 325,90 Mio. EUR gegenüber 298,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.03.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,39 EUR je Aktie belaufen.

