Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- BASF, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst
Profil
Vossloh im Fokus

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochmittag in Rot

05.11.25 12:04 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 72,00 EUR.

Die Vossloh-Aktie notierte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 72,00 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,10 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.004 Vossloh-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 24,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,17 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 84,75 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Vossloh mit einem Umsatz von insgesamt 325,90 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,11 Prozent gesteigert.

Am 12.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,37 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Vossloh HoldWarburg Research
31.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
