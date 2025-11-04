Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,6 Prozent auf 75,00 EUR ab.

Die Vossloh-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,6 Prozent auf 75,00 EUR abwärts. Die Vossloh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 74,90 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 77,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.962 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 21,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 46,20 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,11 Prozent auf 325,90 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 298,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Vossloh am 12.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,39 EUR je Vossloh-Aktie.

