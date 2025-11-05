Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 71,50 EUR.
Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 71,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 71,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,50 EUR. Zuletzt wechselten 2.729 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 33,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 43,57 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,17 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,75 EUR.
Am 30.10.2025 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 325,90 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 298,70 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 12.03.2026 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,37 EUR fest.
