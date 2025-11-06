Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 71,00 EUR ab.
Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 71,00 EUR. Die Vossloh-Aktie sank bis auf 70,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 6.601 Stück.
Bei 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,94 Prozent. Bei 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 75,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 84,75 EUR je Vossloh-Aktie aus.
Am 30.10.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,62 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 298,70 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 325,90 Mio. EUR ausgewiesen.
Am 12.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 3,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|31.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|30.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|30.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|25.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|06.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|03.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|02.08.2018
|Vossloh Sell
|S&P Capital IQ
