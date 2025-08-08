Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagmittag in Rot

Vossloh im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vossloh. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 85,80 EUR.

Das Papier von Vossloh befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 85,80 EUR ab. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 85,00 EUR. Bei 86,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 8.518 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 52,97 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 24.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 292,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 331,50 Mio. EUR ausgewiesen.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,66 EUR je Aktie.

