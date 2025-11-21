Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 67,70 EUR.

Die Vossloh-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 67,70 EUR abwärts. Die Vossloh-Aktie sank bis auf 66,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.309 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (40,45 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 67,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 30.10.2025. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,74 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 298,70 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 325,90 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Vossloh am 12.03.2026 vorlegen.

