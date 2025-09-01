VW-Betriebsratschefin fordert von Blume Aufgabe der CEO-Doppelrolle - Dokument
DOW JONES--Die einflussreiche Volkswagen-Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo fordert CEO Oliver Blume zur Aufgabe seiner Doppelrolle als Chef bei dem Wolfsburger DAX-Konzern und dem Sportwagenhersteller Porsche auf. "Der Vorstandsvorsitzende kann in Wolfsburg kein Halbtags-Chef sein und die restliche Zeit bei Porsche verbringen. Dieser Zustand muss enden", sagte Cavallo bei einer Betriebsversammlung einem VW-internen Bericht zufolge. VW müsse wieder stärker Dreh- und Angelpunkt für den gesamten Konzernverbund sein.
Blume ist seit rund zehn Jahren CEO des Sportwagenherstellers. Im Sommer 2022 hat er zusätzlich nach dem Abgang von Herbert Diess den Vorstandsvorsitz bei der Volkswagen AG übernommen.
In den vergangenen Jahren haben Investoren immer wieder die Doppelrolle von Blume kritisch hinterfragt, teilweise gab es deutliche Kritik. Medienberichten zufolge sucht Porsche nach einem Nachfolger für Blume als CEO.
