Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Wall Street tiefer -- NIO macht weniger Verlust -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
S&P Global: US-Industrie zeigt im August Zeichen der Erholung S&P Global: US-Industrie zeigt im August Zeichen der Erholung
Siemens-Aktie in Rot: Bernstein senkt auf 'Market-Perform' - Potenzial fehlt Siemens-Aktie in Rot: Bernstein senkt auf 'Market-Perform' - Potenzial fehlt
VW-Betriebsratschefin fordert von Blume Aufgabe der CEO-Doppelrolle - Dokument

02.09.25 16:17 Uhr
DOW JONES--Die einflussreiche Volkswagen-Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo fordert CEO Oliver Blume zur Aufgabe seiner Doppelrolle als Chef bei dem Wolfsburger DAX-Konzern und dem Sportwagenhersteller Porsche auf. "Der Vorstandsvorsitzende kann in Wolfsburg kein Halbtags-Chef sein und die restliche Zeit bei Porsche verbringen. Dieser Zustand muss enden", sagte Cavallo bei einer Betriebsversammlung einem VW-internen Bericht zufolge. VW müsse wieder stärker Dreh- und Angelpunkt für den gesamten Konzernverbund sein.

Blume ist seit rund zehn Jahren CEO des Sportwagenherstellers. Im Sommer 2022 hat er zusätzlich nach dem Abgang von Herbert Diess den Vorstandsvorsitz bei der Volkswagen AG übernommen.

In den vergangenen Jahren haben Investoren immer wieder die Doppelrolle von Blume kritisch hinterfragt, teilweise gab es deutliche Kritik. Medienberichten zufolge sucht Porsche nach einem Nachfolger für Blume als CEO.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

September 02, 2025 10:18 ET (14:18 GMT)

