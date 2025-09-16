VW unterbricht Produktion leichter Nutzfahrzeuge in Hannover für eine Woche
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Volkswagen wird die Produktion leichter Nutzfahrzeuge in seinem Werk in Hannover während der niedersächsischen Herbstferien für eine Woche unterbrechen. "Diese Maßnahme schafft die notwendige Flexibilität, um die Produktionsplanung an die veränderte Marktnachfrage anzupassen", sagte ein Volkswagen-Sprecher auf Anfrage von Dow Jones Newswires.
Der Markt für leichte Nutzfahrzeuge in Europa gehe zurück und der Markt für elektrische Modelle wachse langsamer als prognostiziert, so der Sprecher weiter. "Wir rechnen auch für die kommenden Monate weiterhin mit einer wettbewerbsintensiven Situation in den Märkten, gleichzeitig verfolgen wir konsequent unser Ziel, gemeinsam mit unseren Handelspartnern die Marktperformance zu stärken."
Die niedersächsischen Herbstferien dauern zwei Wochen. Der erste Ferientag ist der 13. Oktober. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung hatte zuvor über die Produktionsunterbrechung berichtet.
September 17, 2025 07:43 ET (11:43 GMT)
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:31
|Volkswagen (VW) vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:31
|Volkswagen (VW) vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|11.03.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|21.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|13.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|23.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
