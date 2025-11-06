Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Walmart im Fokus

Die Aktie von Walmart gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walmart-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 100,13 USD.

Die Walmart-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 100,13 USD abwärts. In der Spitze fiel die Walmart-Aktie bis auf 100,13 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 101,21 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 292.544 Walmart-Aktien umgesetzt.

Am 17.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,55 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Mit Abgaben von 20,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,931 USD, nach 0,830 USD im Jahr 2025. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 118,00 USD aus.

Walmart ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Walmart hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 177,40 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 24.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Walmart im Jahr 2026 2,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Walmart veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Walmart-Aktie: Was Analysten von Walmart erwarten