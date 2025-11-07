Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Walmart am Freitagnachmittag zu
Die Aktie von Walmart zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Walmart-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 102,26 USD.
Das Papier von Walmart konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 102,26 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Walmart-Aktie bei 102,49 USD. Bei 102,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 323.221 Walmart-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 109,55 USD markierte der Titel am 17.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 6,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 21,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Walmart seine Aktionäre 2025 mit 0,830 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,931 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walmart-Aktie bei 118,00 USD.
Walmart ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 177,40 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walmart einen Umsatz von 169,34 Mrd. USD eingefahren.
Die Walmart-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 24.11.2026 dürfte Walmart die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Nachrichten zu Walmart
Analysen zu Walmart
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.2025
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|05.09.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
