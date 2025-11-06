Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Walmart am Abend zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Walmart zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Walmart konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 101,65 USD.

Die Walmart-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 101,65 USD. Zwischenzeitlich stieg die Walmart-Aktie sogar auf 101,66 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,21 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 867.345 Walmart-Aktien.

Am 17.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,55 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,00 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Walmart-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,931 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 118,00 USD.

Am 21.08.2025 äußerte sich Walmart zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 177,40 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Walmart.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walmart einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

