Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart verliert am Montagabend

Die Aktie von Walmart gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Walmart befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 102,22 USD ab.

Die Walmart-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 102,22 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walmart-Aktie bisher bei 101,61 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,15 USD. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 958.167 Aktien.

Bei einem Wert von 109,55 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2025). Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 7,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 27,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,830 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,931 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 118,00 USD je Walmart-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walmart am 21.08.2025. Es stand ein EPS von 0,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walmart noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,76 Prozent auf 177,40 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,61 USD je Aktie.

