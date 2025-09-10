Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Kurs der Walmart

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 101,56 USD zu.

Das Papier von Walmart konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 101,56 USD. Die Walmart-Aktie legte bis auf 101,61 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 101,00 USD. Zuletzt wurden via New York 260.698 Walmart-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 105,23 USD. Dieser Kurs wurde am 14.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 3,61 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.09.2024 Kursverluste bis auf 77,49 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 23,70 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,931 USD. Im Vorjahr hatte Walmart 0,830 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walmart-Aktie bei 114,33 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walmart am 21.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Walmart mit einem Umsatz von insgesamt 177,40 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,76 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.11.2025 erfolgen. Am 24.11.2026 wird Walmart schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Walmart im Jahr 2026 2,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

