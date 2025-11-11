DAX24.058 +0,4%Est505.718 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.396 -0,6%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1598 +0,3%Öl65,04 +1,5%Gold4.114 -0,1%
Shutdown-Ende naht: Dow im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Blick auf Aktienkurs

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Dienstagnachmittag freundlich

11.11.25 16:08 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Dienstagnachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walmart. Zuletzt ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 102,94 USD.

Das Papier von Walmart konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 102,94 USD. Zwischenzeitlich stieg die Walmart-Aktie sogar auf 102,96 USD. Mit einem Wert von 102,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 304.529 Walmart-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,55 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walmart-Aktie derzeit noch 6,42 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walmart-Aktie derzeit noch 22,28 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Walmart-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,830 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,931 USD. Analysten bewerten die Walmart-Aktie im Durchschnitt mit 118,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walmart am 21.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 177,40 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 169,34 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Walmart wird am 20.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 24.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Walmart ein EPS in Höhe von 2,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
27.10.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Walmart BuyUBS AG
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
27.10.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Walmart BuyUBS AG
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

