Heute im Fokus
Wall Street in Grün -- DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie steigt trotzdem: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine - erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt Alphabet-Aktie steigt trotzdem: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine - erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt
Palantir-Aktie im Blick: Gegenwind - Einsatz in Deutschland nur unter bestimmten Voraussetzungen Palantir-Aktie im Blick: Gegenwind - Einsatz in Deutschland nur unter bestimmten Voraussetzungen
Kursverlauf

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend auf grünem Terrain

15.09.25 20:24 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend auf grünem Terrain

Die Aktie von Walmart gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Walmart-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
87,95 EUR 0,74 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die Walmart-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 103,74 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walmart-Aktie bei 103,98 USD. Bei 103,71 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 760.228 Walmart-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 105,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,49 USD ab. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 33,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,830 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,931 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 114,33 USD für die Walmart-Aktie.

Walmart ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Walmart im vergangenen Quartal 177,40 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walmart 169,34 Mrd. USD umsetzen können.

Walmart wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Walmart-Anleger Experten zufolge am 24.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,61 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Walmart

DatumMeistgelesen
