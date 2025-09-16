DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.054 +0,7%Nas22.216 -0,5%Bitcoin97.680 -0,7%Euro1,1845 -0,2%Öl68,34 -0,2%Gold3.686 -0,1%
Fokus auf Aktienkurs

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Mittwochnachmittag im Aufwind

17.09.25 16:13 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Mittwochnachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walmart. Das Papier von Walmart konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 105,29 USD.

Die Walmart-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 105,29 USD. Bei 105,48 USD markierte die Walmart-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 104,29 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 597.278 Walmart-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (105,48 USD) erklomm das Papier am 17.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,18 Prozent. Am 20.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,49 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 26,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,830 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,931 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,33 USD für die Walmart-Aktie aus.

Am 21.08.2025 legte Walmart die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walmart noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 177,40 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 169,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

