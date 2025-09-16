DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,31 +0,1%Dow45.888 +0,3%Nas22.226 -0,5%Bitcoin97.698 -0,7%Euro1,1848 -0,1%Öl67,74 -1,1%Gold3.650 -1,1%
DAX schließt stabil -- Fed senkt Leitzins -- US-Börsen uneinheitlich --China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Walmart am Abend zu

17.09.25 20:24 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Walmart. Zuletzt wies die Walmart-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 104,46 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
88,71 EUR 1,55 EUR 1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Walmart konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 104,46 USD. Die Walmart-Aktie zog in der Spitze bis auf 106,10 USD an. Bei 104,29 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 1.435.038 Walmart-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.09.2025 bei 106,10 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walmart-Aktie somit 1,55 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.09.2024 (77,49 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,81 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Walmart-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,830 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,931 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 114,33 USD.

Am 21.08.2025 legte Walmart die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 177,40 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walmart einen Umsatz von 169,34 Mrd. USD eingefahren.

Die Walmart-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 24.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,61 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Nachrichten zu Walmart

DatumMeistgelesen
Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

