So bewegt sich Walmart

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart gibt am Donnerstagabend nach

18.09.25 20:25 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart gibt am Donnerstagabend nach

Die Aktie von Walmart gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Walmart-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 103,82 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Walmart-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 103,82 USD ab. Das Tagestief markierte die Walmart-Aktie bei 102,15 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 104,05 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.263.378 Walmart-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 106,10 USD. Mit einem Zuwachs von 2,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,931 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 114,33 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walmart am 21.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 0,56 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Walmart 177,40 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walmart einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
