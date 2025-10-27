Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von Walmart

So bewegt sich Walmart

Die Aktie von Walmart gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Walmart-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 104,27 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,8 Prozent auf 104,27 USD. Das Tagestief markierte die Walmart-Aktie bei 104,24 USD. Bei 106,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.112.961 Walmart-Aktien den Besitzer.

Bei 109,55 USD markierte der Titel am 17.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,28 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Walmart-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,830 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,931 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,33 USD für die Walmart-Aktie.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 21.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent auf 177,40 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 169,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Walmart dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 24.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walmart-Aktie in Höhe von 2,61 USD im Jahr 2026 aus.

