Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart tendiert am Nachmittag schwächer

So entwickelt sich Walmart

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 102,94 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 102,94 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walmart-Aktie bisher bei 102,46 USD. Mit einem Wert von 102,79 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 432.702 Walmart-Aktien umgesetzt.

Am 17.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,55 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 6,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 28,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Walmart-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,931 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 118,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 21.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Walmart 177,40 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 20.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Walmart veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 24.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,61 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.

