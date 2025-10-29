Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend mit Einbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 102,42 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Die Walmart-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 102,42 USD. Die Walmart-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 102,11 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,79 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 886.198 Walmart-Aktien.
Am 17.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,55 USD. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 6,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 80,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,89 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 0,830 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,931 USD aus. Analysten bewerten die Walmart-Aktie im Durchschnitt mit 118,00 USD.
Am 21.08.2025 äußerte sich Walmart zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 169,34 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 177,40 Mrd. USD ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.11.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,61 USD je Walmart-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie
Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 3 Jahren verdient
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor einem Jahr eingebracht
Übrigens: Walmart und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Walmart
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walmart
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walmart
Analysen zu Walmart
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.2025
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|05.09.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.2025
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|05.09.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2024
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.05.2019
|Walmart Underperform
|Wolfe Research
|08.11.2018
|Walmart Sell
|Morningstar
|17.11.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|11.10.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walmart nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen