Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 102,42 USD nach.

Die Walmart-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 102,42 USD. Die Walmart-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 102,11 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,79 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 886.198 Walmart-Aktien.

Am 17.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,55 USD. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 6,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 80,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,89 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,830 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,931 USD aus. Analysten bewerten die Walmart-Aktie im Durchschnitt mit 118,00 USD.

Am 21.08.2025 äußerte sich Walmart zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 169,34 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 177,40 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,61 USD je Walmart-Aktie.

