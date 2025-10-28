Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Dienstagabend mit Einbußen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 103,54 USD ab.

Die Walmart-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,9 Prozent auf 103,54 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Walmart-Aktie bei 103,25 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,06 USD. Zuletzt wechselten 846.981 Walmart-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2025 auf bis zu 109,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 5,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,74 Prozent.

Nachdem Walmart seine Aktionäre 2025 mit 0,830 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,931 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 116,33 USD aus.

Am 21.08.2025 äußerte sich Walmart zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent auf 177,40 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 169,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Am 24.11.2026 wird Walmart schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,61 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

