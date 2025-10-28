DAX24.301 ±-0,0%Est505.702 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Nas23.715 +0,3%Bitcoin98.405 +0,4%Euro1,1661 +0,1%Öl64,14 -2,5%Gold3.965 -0,7%
Aktie im Blick

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Dienstagnachmittag im Minus

28.10.25 16:08 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Dienstagnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 103,71 USD nach.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 103,71 USD. Zwischenzeitlich weitete die Walmart-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 103,45 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 416.653 Walmart-Aktien.

Am 17.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,55 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 5,63 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 22,86 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Walmart-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,931 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walmart 0,830 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Walmart-Aktie wird bei 116,33 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 21.08.2025. Das EPS lag bei 0,88 USD. Im letzten Jahr hatte Walmart einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 177,40 Mrd. USD gegenüber 169,34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,61 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

