Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Walmart

31.10.25 16:08 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Walmart

Die Aktie von Walmart gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Walmart gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 101,18 USD abwärts.

Walmart
86,92 EUR -2,07 EUR -2,33%
Um 15:53 Uhr ging es für die Walmart-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 101,18 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Walmart-Aktie bis auf 100,76 USD. Bei 101,73 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 725.137 Walmart-Aktien.

Am 17.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,55 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,00 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 26,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,931 USD. Im Vorjahr hatte Walmart 0,830 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walmart am 21.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 177,40 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 169,34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Am 24.11.2026 wird Walmart schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walmart-Aktie in Höhe von 2,61 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
27.10.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Walmart BuyUBS AG
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
