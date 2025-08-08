DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,10 +0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.323 -1,0%Euro1,1691 -0,1%Öl65,96 +0,3%Gold3.364 +0,3%
Wegen US-Zolldrohungen

Adyen-Aktie: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück

14.08.25 08:42 Uhr
Adyen-Aktie: Schock für Anleger: Adyen kann doch nicht so schnell wachsen wie gedacht - und schuld ist Trump | finanzen.net

Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen muss wegen des von Donald Trump ausgelösten Handelskonflikts bei der Wachstumsprognose zurückrudern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
1.309,20 EUR -152,60 EUR -10,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Da im ersten Halbjahr wegen der durch die Zolldrohungen ausgelösten Probleme weniger Zahlungen als erwartet abgewickelt wurden, sei in diesem Jahr die bisher angestrebte Beschleunigung des Wachstums unwahrscheinlich, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mit.

Wer­bung

Adyen geht jetzt davon aus, dass der währungsbereinigte Umsatz im laufenden Jahr in etwa so wie im ersten Halbjahr zulegen kann. In den sechs Montagen bis Ende Juni stieg der Erlös um 20 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 21 Prozent. 2024 war der Erlös noch um 23 Prozent auf rund zwei Milliarden Euro geklettert.

/zb/tav/mis

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Adyen BV Parts Sociales OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Adyen BV Parts Sociales BuyUBS AG
22.07.2025Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
16.07.2025Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
20.06.2025Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Adyen BV Parts Sociales OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Adyen BV Parts Sociales BuyUBS AG
22.07.2025Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
16.07.2025Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
20.06.2025Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.05.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.02.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2024Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.11.2023Adyen BV Parts Sociales HoldJefferies & Company Inc.
02.11.2023Adyen BV Parts Sociales HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
09.02.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
20.08.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
14.07.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
11.02.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital

