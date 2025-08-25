DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,90 +0,3%Dow45.272 ±-0,0%Nas21.472 +0,1%Bitcoin94.375 -0,5%Euro1,1650 +0,3%Öl67,27 -2,1%Gold3.383 +0,5%
Heute im Fokus
DAX schließt etwas tiefer -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
BayWa-Aktie verliert: Verdacht auf Bilanzmanipulation BayWa-Aktie verliert: Verdacht auf Bilanzmanipulation
Aktien von Orsted und Siemens Energy wieder höher: Analyst sieht Hürden für Orsted-Kapitalerhöhung Aktien von Orsted und Siemens Energy wieder höher: Analyst sieht Hürden für Orsted-Kapitalerhöhung
XETRA-SCHLUSS/Politische Instabilität in Frankreich belastet

26.08.25 17:54 Uhr
DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag etwas nach unten gegangen. Der DAX verabschiedete sich 0,5 Prozent tiefer bei 24.153 Punkten aus dem Handel. Wie bereits die vergangenen Tage zu beobachten, waren die Umsätze unterdurchschnittlich. Spannend wird, wohin die Reise für den DAX geht, wenn das Handelsvolumen mit dem Ende der Sommerpause wieder anziehen wird. Für Zurückhaltung sorgte die politische Entwicklung in Frankreich.

Dort hat Premierminister Francois Bayrou in Reaktion auf die wachsende Opposition gegen seine Haushaltspläne für 2026 angekündigt, im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen. "Diese neue politische Krise setzt die politische Instabilität und die politische Intransparenz fort, die Frankreich seit der Auflösung des Parlaments im Juni 2024 belastet, und verschärft sie noch," urteilten die Analysten Arnaud Mares und Michel Nies von Citi. Nach Einschätzung von JP Morgan dürfte Premier François Bayrou das Vertrauensvotum nicht überstehen. Damit stünde Präsident Emmanuel Macron vor einer undankbaren Wahl: Entweder einen neuen Regierungschef zu ernennen, der in der gespaltenen Nationalversammlung mit den gleichen Zwängen wie Bayrou konfrontiert wäre, oder Parlamentsneuwahlen mit unvorhersehbarem Ausgang auszurufen.

Unternehmensnachrichten sind dieser Tage rar. Im DAX stellte die Aktie der Commerzbank mit minus 5 Prozent den größten Verlierer. Neben der allgemeinen Bankenschwäche belastete laut Angaben aus dem Handel eine Abstufung der Aktie auf "Underperform" von "Neutral" durch die Bank of America.

Mercedes-Benz (-1,1%) hat ihre gesamten Anteile an Nissan Motor verkauft. 140,1 Millionen Aktien des japanischen Automobilherstellers wurden verkauft, der Erlös des DAX-Konzerns liegt bei rund 279 Millionen Euro. Nach Aufschlägen von 16 Prozent am Vortag gaben Puma 5 Prozent nach. Nach Einschätzung der UBS dürften Übernahmespekulationen der Haupttreiber für die Aktie in der nahen Zukunft bleiben. Fundamental bleibe Puma angeschlagen.

Für die Aktie von 1+1 ging es um 3,2 Prozent nach oben, nachdem am Vorabend gemeldet worden war, dass United-Internet CEO Ralph Dommermuth bei 18,70 Euro zugegriffen und für rund 45 Millionen Euro Aktien gekauft hatte.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.152,87 -0,5% +21,9%

DAX-Future 24.212,00 -0,4% +19,9%

XDAX 24.170,03 -0,4% +22,4%

MDAX 30.822,93 -0,8% +21,4%

TecDAX 3.757,15 -0,3% +10,3%

SDAX 17.057,26 -0,7% +25,3%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,44% +23

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 14 26 0 5.132,6 78,9 2.091,0 31,5

MDAX 14 35 1 1.017,5 33,0 491,6 23,8

TecDAX 10 19 1 1.480,7 25,1 491,0 9,5

SDAX 20 49 1 113,9 8,3 71,6 6,4

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 11:55 ET (15:55 GMT)

