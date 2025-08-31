Zalando Aktie News: Zalando am Mittag tiefer

So bewegt sich Zalando

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 23,30 EUR nach.

Um 11:48 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 23,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 23,20 EUR. Bei 23,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 253.084 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 72,02 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.09.2024 bei 20,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,09 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 37,36 EUR.

Am 05.08.2025 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,84 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,64 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Zalando dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2025 1,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie: Was Analysten von Zalando erwarten

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zalando-Investment von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Zalando von vor einem Jahr rentabel gewesen?