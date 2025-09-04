Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von Zalando zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 24,74 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 24,74 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 24,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 217.284 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 20,95 EUR. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 18,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 37,36 EUR angegeben.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Am 29.10.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie dennoch höher: Klage gegen EU-Onlinegesetz erfolglos

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 5 Jahren bedeutet

Zalando-Aktie: Was Analysten von Zalando erwarten