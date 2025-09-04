DAX23.821 +0,2%ESt505.363 +0,3%Top 10 Crypto15,72 +2,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.138 +1,2%Euro1,1686 +0,3%Öl66,64 -0,4%Gold3.552 +0,1%
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX fester -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- BMW, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
BBVA darf Sabadell übernehmen - Aufsicht genehmigt Deal - Aktien steigen
NetApp - KI-Boom schiebt Ergebnis deutlich an!
Profil
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Notierung im Fokus

Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag gesucht

05.09.25 12:06 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag gesucht

Die Aktie von Zalando zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 24,74 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
24,77 EUR 0,23 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 24,74 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 24,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 217.284 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 20,95 EUR. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 18,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 37,36 EUR angegeben.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Am 29.10.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

