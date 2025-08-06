DAX24.249 +1,4%ESt505.340 +1,5%Top 10 Crypto15,92 +3,4%Dow43.972 -0,5%Nas21.284 +0,5%Bitcoin100.139 +1,5%Euro1,1627 -0,3%Öl66,72 -0,4%Gold3.387 +0,5%
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Fokus auf Aktienkurs

Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Donnerstagnachmittag fester

07.08.25 16:08 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 23,16 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
23,07 EUR -0,20 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 23,16 EUR zu. Bei 23,57 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,91 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.553.583 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Bei 20,95 EUR fiel das Papier am 13.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,54 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 38,36 EUR angegeben.

Zalando gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,37 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,64 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,28 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie dennoch tiefrot: Zalando steigert Gewinn und Umsatz - noch ohne ABOUT YOU

Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Zalando-Aktie

Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
14:56Zalando BuyDeutsche Bank AG
14:21Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
12:46Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:01Zalando BuyUBS AG
06.08.2025Zalando BuyUBS AG
