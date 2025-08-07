Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Vormittag fester
Die Aktie von Zalando zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 23,23 EUR.
Um 09:07 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 23,23 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 23,23 EUR. Bei 23,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.111 Zalando-Aktien den Besitzer.
Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,54 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.09.2024 auf bis zu 20,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,81 Prozent.
Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 38,36 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,64 Mrd. EUR eingefahren.
Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2025 1,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
