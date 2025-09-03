Zalando Aktie News: Zalando am Montagnachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Zalando zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 25,55 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 15:52 Uhr 3,5 Prozent. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,59 EUR an. Mit einem Wert von 24,63 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 478.498 Aktien.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 56,87 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.09.2024 auf bis zu 20,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 21,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 37,36 EUR.

Am 05.08.2025 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,64 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Zalando dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,34 EUR fest.

