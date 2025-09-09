Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Zalando zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,42 EUR.

Das Papier von Zalando legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 25,42 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,91 EUR an. Bei 25,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 182.501 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 57,67 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,95 EUR am 13.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,58 Prozent.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 37,36 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 05.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,64 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Zalando-Aktie

Zalando-Aktie dennoch höher: Klage gegen EU-Onlinegesetz erfolglos

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 5 Jahren bedeutet