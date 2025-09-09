Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochnachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 25,55 EUR.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 25,55 EUR. Bei 25,91 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 25,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 326.788 Zalando-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 40,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 36,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 18,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,36 EUR je Zalando-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ein EPS von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,84 Mrd. EUR – ein Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2025 1,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

