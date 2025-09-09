DAX23.728 ±0,0%ESt505.378 +0,2%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.837 +0,5%Euro1,1706 ±-0,0%Öl67,02 +0,7%Gold3.645 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- GameStop: Zahlen überzeugen Anleger -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, DroneShield, UnitedHealth im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
Kursentwicklung

Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochvormittag im Aufwind

10.09.25 09:25 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochvormittag im Aufwind

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 25,61 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
25,35 EUR -0,16 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 25,61 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,71 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.306 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 56,50 Prozent Luft nach oben. Am 13.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 18,20 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,36 EUR für die Zalando-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,64 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,34 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Zalando-Aktie

Zalando-Aktie dennoch höher: Klage gegen EU-Onlinegesetz erfolglos

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 5 Jahren bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
01.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
26.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
18.08.2025Zalando BuyBaader Bank
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
01.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
26.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
18.08.2025Zalando BuyBaader Bank
12.08.2025Zalando KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen