Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochvormittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 25,61 EUR.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 25,61 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,71 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.306 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 56,50 Prozent Luft nach oben. Am 13.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 18,20 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,36 EUR für die Zalando-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,64 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,34 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Zalando-Aktie

Zalando-Aktie dennoch höher: Klage gegen EU-Onlinegesetz erfolglos

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 5 Jahren bedeutet