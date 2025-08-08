Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Montagmittag um Nulllinie

Zalando im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Zalando. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Zalando-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 23,39 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:49 Uhr bei der Zalando-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 23,39 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,82 EUR zu. Die Zalando-Aktie sank bis auf 23,37 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,50 EUR. Bisher wurden heute 355.659 Zalando-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 40,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 71,36 Prozent. Am 13.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,43 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,91 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 2,84 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,27 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

