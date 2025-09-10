Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 25,90 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 25,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 25,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 306.087 Zalando-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 54,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,95 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 23,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 37,36 EUR.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 2,84 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,34 EUR im Jahr 2025 aus.

