Zalando im Blick

Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Donnerstagvormittag

11.09.25 09:25 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Donnerstagvormittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 25,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
25,57 EUR 0,22 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 25,60 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,60 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 30.673 Stück.

Bei 40,08 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Am 13.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,95 EUR. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 22,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,36 EUR an.

Am 05.08.2025 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 2,84 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,64 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,34 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

