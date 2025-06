Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Donnerstagmittag ins Minus

Blick auf Zalando-Kurs

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 29,33 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 29,33 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,11 EUR aus. Bei 29,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 138.599 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 26,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 25.06.2024 Kursverluste bis auf 20,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,92 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 39,60 EUR.

Zalando ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,24 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,42 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 30.07.2026.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

