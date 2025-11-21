DAX23.132 -0,6%Est505.526 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 -6,1%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.495 -3,5%Euro1,1548 +0,2%Öl62,63 -0,9%Gold4.048 -0,7%
Zalando Aktie News: Zalando am Freitagvormittag verlustreich

21.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 22,33 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 22,33 EUR abwärts. Bei 22,09 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 35.739 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 79,49 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 21,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 5,55 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,58 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 06.11.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig wurden 3,02 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
20.11.2025Zalando KaufenDZ BANK
20.11.2025Zalando BuyUBS AG
10.11.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
